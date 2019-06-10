有相睇！星爵Chris Pratt孖老婆晒婚照放閃

漫威（Marvel）超英「星爵」Chris Pratt於美國時間周六（6月8日）於加州娶動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）嘅愛女嘉芙蓮（Katherine），消息震撼全城，雖然低調搞婚禮，不過二人結婚翌日即大方於社交網晒婚照同粉絲分享喜悅，仲有撰文講新婚感受，大大力「放閃」！



Chris與嘉芙蓮上載情深對望甜到漏嘅婚照，並分別於留言間寫上相似的感想，男方表示：「琴日係我哋人生最好嘅一日，我哋於神、家人同埋愛我哋嘅人面前成為咗夫婦，（婚禮）好親密、感動同掀動情緒，我哋感到好幸福去開展人生新階段，好感恩我哋嘅家人同朋友同我哋喺埋一齊，亦好榮幸有Giorgio Armani先生製作出一生人一件嘅婚紗畀嘉芙蓮，而我就有完美嘅禮服，呢個早上我哋感到無比幸福。」不少粉絲紛紛派心心，曾與Chris合作的圈中人包括《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）以及DC超英「沙贊」Zachary Levi等都有留言祝賀，嘉芙蓮細佬柏德烈（Patrick）亦留言話愛姐夫，相當溫馨！



Chris前年驚爆與結婚8年及育有一子嘅女星安娜費莉絲（Anna Faris）離婚，後來於上年6月撻着嘉芙蓮，拍拖未夠一年就於今年1月宣布訂婚，繼而火速再婚「封盤」，堅相信愛情！