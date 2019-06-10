78億身家Kylie搞性奴主題派對被轟有錢無腦

21歲美國真人騷星Kylie Jenner憑化妝品牌吸金吸到身家達10億美元（約78億港元），成為當地最年輕白手興家十億富豪，雖然好威水，但其行徑不時惹爭議，近日為新老友Stassie Karanikolaou搞生日P更搞出一堆負評，被轟無腦！



Kylie以人氣美劇《侍女》（The Handmaid's Tale）搞主題生日P，與眾女友人包括壽星女Stassie與Sofia Richie，穿上劇中代表「Marthas」等級女性嘅紅色服飾，於社交網分享嘅影片時更自言最愛呢套劇，場內以主題紅色及劇中字句布置，友人更入晒戲稱呼男人為「Commander」。



入戲同認真開P唔係唔好，不過個主題就惹來極大爭議，事關改編自反烏托邦小說嘅劇集《侍女》，內容係有關女性於極權社會下被分等級，不但未能讀書同工作，更要做「性奴」被強姦，淪為男人嘅生仔工具以及下人，劇集就係講女主角點樣反抗個制度。而Kylie開P扮「侍女」就激到不少網友留言鬧佢無腦及美化「性奴」，唔少人串佢根本唔知套劇講咩，有人就表示：「有無人話畀Kylie知，「侍女」（角色）就係被強姦同奪去自由，仲有被當成家牛一樣？」另有人就指Kylie本人標榜女強人身份，扮為「侍女」自甘做「性奴」與下人完全係勁矛盾，更有大批網友用惡搞圖表示對Kylie嘅行為無眼睇！而Kylie就未有回應，今日僅密密於社交網上載與Stassie戲水相。