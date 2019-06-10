搣甩暗黑料理王　歐陽娜娜再挑戰賢妻良母

台灣女星歐陽娜娜不時拍片放上社交網站，最新拍攝的Vlog中，她再次化身美女廚神，在成都工作入住的寓所式酒店，娜娜見到廚房設施齊備，所以興起為工作人員下廚，她一口氣炮製了韓式部隊鍋、金沙粟米及蘑菇滑蛋三道菜。



娜娜先去超市買了兩大袋食材，回到酒店後便開工，見她做得有板有眼，她稱部隊鍋的醬料除了韓式醬之外，秘訣是要加入白糖才好味，但最搞笑是她準備蘑菇時，她揚言不要把蘑菇洗得太乾淨，否則就會沒有了「土」味，她笑言這是朋友教她的。最後，娜娜做出來的製成品都有模有樣，但蘑菇滑蛋則失敗了，因蘑菇在煮的過程中出水太多，她自嘲看來似黑暗料理，工作人員笑指大家來試毒。不過，未知娜娜是否要節食減肥，她只負責煮，之後拿出自己的飯盒出來，非常無奈。



其實娜娜挑戰廚已非第一次，三個月前揚言要展現「賢妻良母」畀網民睇，點知紋肉機都唔識用，仲要挑戰難度串較高嘅包餃子，結果當然係變黑暗料理，今次佢雖然有一道菜失手，但係主菜可以話冇難度嘅部隊鍋起碼成功，都算有進步！



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