產後新劇揭老夫老妻悲歌　金荷娜抱B勁有愛

現年41歲的韓星金荷娜婚後回歸電視圈，夥拍男星甘宇成合演的JTBC新劇《風在吹》，於上月底在「黃Viu煲劇平台」正式開播，內容描寫一對老夫老妻被現實磨滅熱情、由重視到忽略對方的過程，引發不少已婚觀眾共鳴。



劇集講述權道勳（甘宇成飾）與初戀秀珍（金荷娜飾）在大學時相戀，結婚五年後，兩人開始陷入倦怠期。權道勳婚後一直忙於糕點開發工作，不知不覺忽略了愛情和家庭。第一集中，沒耐性的道勳難忍秀珍肚痛，把她丟在路邊驅車離去，卻令秀珍回想起昔日拍拖時，對方為了幫她擦藥，直接把車停在禁區：「頂多開罰單，你的小傷口更痛。」二人亦因為生活鎖事而產生口角，道勳的不體貼、少陪伴、多應酬，在日積月累下令秀珍產生不滿，她知道自己懷孕後更沒有告知道勳，最後意外流產，令兩人矛盾爆發。而道勳因患上失憶症，不想成為秀珍的負擔而決意分開;曾流產的秀珍也因為想生孩子而提出離婚。



電視台今日公開預告劇照，二人相隔六年後再次重逢，金荷娜抱着孩子流露慈母相，劇情將圍繞他們如何守護昨日記憶、和明日愛情的故事。金荷娜接受訪問時表示，得知對手是前輩甘宇成時，感到相當安心，甘宇成首度挑戰失憶症病患角色，令他明白必須維持健康，才可以守護所愛。











