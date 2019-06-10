【操勞過度】朱晨麗拍外景暴曬中暑休克

無綫花旦朱晨麗（朱朱）近日忙於拍攝無綫新劇《大醬園》，據悉由於劇情牽涉製作豉油工序，故外景頗多，朱朱為求演出神似，經常唔錫身落手落腳去洗缸，由於天氣愈來愈熱加上休息不足，日前她於外景場地突然休克暈倒，要麻煩工作人員幫她即場撥扇及搽精油降溫，最後更驚動監製到場地慰問！



對於暈倒，朱朱接受訪問說：「以前我好似隻牛咁捱得，但今年天氣特別熱，加上近呢3年自己除咗拍劇，真係冇乜點放過假，近期都發現身體的確弱咗好多，而當日又冇乜瞓過，結果搞到曬一曬就即場暈咗。」在中暑暈倒之前，她已感覺到有點不舒服，之後就不知不覺暈低。



對於監製梁材遠聞訊後特意前來慰問，朱朱說：「估唔到搞到咁大陣仗，其實呢套劇大家合作得好開心，有時趕戲好辛苦，一眾女演員好似我同楊卓娜咁，會排隊按摩，幫彼此減壓，之前又寓工作於娛樂齊齊包糉應節，真係好有愛。」



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