溝女5年食白果　劉威煌諗起就喊

歌手劉威煌及丁可欣（Yanki）今日為主演的音樂劇造勢，席間劉威煌趁機推出新歌《她只當我是朋友》：「有兩年冇出歌，呢首歌用咗好多貼地歌詞，同以前啲歌唔同。（會唔會想簽番唱片公司？）依家有簽經理人公司，如果簽唱片公司雙方都會有壓力，出一首歌想脫穎而出唔容易，唔係個個都得，投放咗資源、心機但唔係嗰回事大家都辛苦，加上依家傾向自己做，經理人幫我分配工作時間就足夠，宣傳新歌可以再搵人幫手。」續透露下半年會再推出新歌，又自言人大了不再計較得失：「以前有段長時間計太多好唔開心，自問都唱得幾好，點解冇人識聽、唔Hit，但依家會識得去聽讚賞嘅聲音。」



講回音樂劇，劉威煌坦言好大壓力，原因是自己都「四張嘢」，但要扮18歲後生仔：「不過都完全勾到個感覺，因為當時都有咁嘅經歷，追咗個女仔5年最後都追唔到，怪自己唔識溝女，喺綵排嗰時都有喊，依家同個女仔都仲有聯絡，佢結咗婚、生埋B。（幾時到你生B？）順天意，都想要BB，要努力！」



至於Yanki就興奮透露音樂劇會加場，不過詳情就未清楚，又謂劇中角色比起「火雞姐」更癲：「好情緒化又敏感，不停發脾氣同嗌，所以綵排完把聲會沙，要學識點管理好把聲再唱歌。」是次音樂劇會有兩組演員輪演，問到Yanki會否跟演出同一角色的朱泳澄比較？她表示不會：「我哋會一齊研究角色，去磨合一個新角度演出。」



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