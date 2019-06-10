蔡一傑加拿大開騷　伍詠薇力撐險甩裙

歌手蔡一傑早前到加拿大多倫多舉行兩場音樂會，傑仔仲搵咗老友伍詠薇擔任特別嘉賓，久未登台演唱的伍姑娘為了傑仔「補鐘」學唱歌和訂造性感歌衫，不過她可能太緊張而愈食愈瘦，Low cut歌衫頻頻有下滑危機，當她忘我與傑仔在台上又唱又跳時，台上台下都跟住她一跳一驚心。



返入後台，伍詠薇仍然好亢奮說：「我好開心，好替傑仔開心，佢係我朋友、家人。呢兩場演唱會好成功，觀眾都好熱情，睇得好投入。（你做乜成日掩住心口？）哎呀，大家明明都睇住我嚟到多倫多不停食，但係愈嚟愈瘦，好驚佢瀡落嚟，我裏面真空，只有貼住兩個雞蛋仔（乳貼），一舉手就移位。山長水遠飛到嚟唱歌走光就唔好啦，好彩一切順利，返入嚟後台就可以聽住傑仔唱歌盡情跳舞啦！」



今次是傑仔入行34年以來首次個人音樂會，甚有紀念價值，歌單和舞蹈都是全新編排，傑仔以華麗、型格、活潑等多個造型演出，台上台下都非常盡興，其中當他唱日文歌《One》的時候，台下有歌迷跟住唱，令他驚喜。完騷後他風騷地說：「心情輕鬆，自己狀態好，熱眾又好熱情，所以我好Relex咁去唱，成個騷我都好鍾意，台前幕後配合得好好。雖然呢度天氣比較乾燥，但我覺得自己把聲好好，唱得好舒服，好開心。」至於「愛人」伍姑娘表現，傑仔大讚超水準。