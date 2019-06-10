小巨蛋尾場騷　王力宏連續兩晚咀老婆

台灣歌手王力宏一連兩場的《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會假台北小巨蛋舉行尾場，捧場圈中好友有徐熙媛（大S）夫婦、陶喆夫婦、王力宏父母及太太李靚蕾，而嘉賓則是有黃明志，兩人在台上互笠高帽。



王力宏表示最後一場很不捨得，多謝家人說：「要多謝爸爸媽媽，自己當上爸爸後，才知道父母有多大的付出和有多麼偉大的愛，還要謝謝靚蕾、我的太太，沒有她、說不盡的幸福就沒有。」期間，鏡頭拍到的情侶親吻，大S等藝人都乖乖照做，王力宏亦走到貴賓席上按着欄杆一躍跳起的親吻太太，繼第一場後再度放閃。



完騷受訪，王力宏表示個唱環節全部都喜歡，巡唱舉行到第29場有計劃要打破自己的巡唱紀錄？他稱沒有計算開多少場，但覺得表演和團隊做得好，自然而然便會做下去，不會為設定目標。



相隔7年，今年11月1、2日再登香港開唱，問近20米長的巨型空橋可會也帶到紅館？王力宏稱應該適合紅館的，雖然還未想到，所以不敢說。太太也來港？他稱：「應該會，太太也很喜歡香港。（小朋友呢？）有可能吧，上次也試過一家人來香港玩。」笑問親吻太太這幕紅館也有？他笑笑口說：「這是第一次，在內地演唱會也沒有，因為不能走落台，而這次是很自然的，因為看到一位美女在，就走過去了，加上旁邊的人也在親吻，所以我就趁機會，哈哈。」



說到新婚的林志玲正度蜜月也送花藍賀他，笑問會否邀請對方和老公來港睇騷、或是傳授生小朋友秘方作回禮？王力宏說：「生小朋友這回事不用教的，我認為最適合是用音樂祝福她，如果她需要婚禮歌手，可找我！」