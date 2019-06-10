《白色強人》劇透：馬國明強行搶救傷者

第一集 (06/10)

颱風令明成北醫院忙得不可開交，有傷者被鋼筋插穿腹腔引致嚴重內出血，急症室醫生蘇怡（唐詩詠飾）、心胸肺科醫生程洛雯（李佳芯飾）要做緊急手術，惟血漿不足，洛雯按醫療程序，將傷者送往最就近醫院施救，惜遇交通癱瘓；澤安醫院心胸肺外科休班醫生唐明（馬國明飾）插手，竟不依程序強行即時搶救……明成北副院長楊逸滔（郭晉安飾）決心推行醫療改革，多次在會議提出大膽方案，有人偏與他對着幹。唐明、洛雯合力完成手術，逸滔召見洛雯，要她作出一個重要決定。



第二集 (06/11)

立法會議員太太血管瘤惡化，需緊急開腦，主刀是逸滔下屬腦神經外科醫生林學祈（黃嘉樂飾），惜他力不從心；手術前逸滔現身，卻要求議員答應其條件。洛雯追問蘇怡與唐明的關係，得到意想不到的答案。洛雯屬心胸肺科主管的大熱人選，惟她一直與下屬何秉光（韋家雄飾）不和。秉光就她與唐明合作手術一事處處挑釁，並向院長呂仲學（姜大偉飾）告狀。腦神經外科接收新症，正是唐明涉嫌違反醫療程序的手術病人。唐明仍要面對醫委會內部聆訊，一次聆訊後，仲學向他交換條件。



第三集 (06/12)

仲學邀請唐明擔任明成北心胸肺科主管，唐明徒弟潘懷德亦願隨師父並肩作戰；其好友急症室主管余湛琛（蔣志光飾）質疑仲學目的，稱明成北已成為醫改權鬥戰場，與唐明理念大相逕庭。逸滔反對仲學安排，拉攏其他資深醫生歸邊，並推舉洛雯升任心胸肺科主管。心胸肺科此時要兼顧兩項手術，洛雯發現秉光於休班期間曾喝酒，改由下屬方書婷（馮盈盈飾）首作主刀，怎料手術途中出現重大問題，洛雯、蘇怡均提議由唐明接手。危急之際，仲學乘機以人命迫使逸滔就範。

第四集 (06/13)

洛雯（李佳芯飾）得知唐明成為其上司甚失望；書婷手術後自責，懷德好言安慰。唐明新官上任，逸滔、仲學拉攏，唐明表明一心以病人生命為首位，不願介入醫改的權力遊戲中。唐明、洛雯因歌星Kitty爆肺入院拒施手術，處理手法有分歧而發生口角。醫發局高層溫銘章（張達倫飾）暗示要拉仲學落台，並力捧逸滔出任下屆明成北院長；學祈父親林海生在醫學界地位舉足輕重，他向逸滔暗示支持醫改方案。逸滔強行要學祈擔任手術主刀，學祈意識到已成為醫改下的棋子。



第五集 (06/14)

的士司機因患腦腫瘤導致性情大變，手術前夕他竟割脈自殺，腦神經外科醫生呂靄寧（張曦雯飾）對搶救無效感痛心。逸滔細心為靄寧清洗雙手，並安慰她。唐明向外界隱瞞Kitty病情，手術成功，洛雯漸對唐明改觀，還主動替他向仲學解釋。逸滔委託康橋調查唐明，得悉他與蘇怡的關係。一名精神病患者硬闖幼稚園襲擊多名師生，重傷孩童包括資深護士汪澄的女兒張小敏。大批家長集結於明成北急症室，企圖阻止醫生搶救大量失血的疑兇，逸滔出面調停。