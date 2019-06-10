心口紋身！劉心悠尷尬護胸

女神劉心悠於主演新片《九龍不敗》中接受新挑戰，扮演一名因乳癌接受胸部切除手術、再於傷口上紋身作「裝飾」的中醫師。談到今次角色造型，心悠笑言大感尷尬：「每次化妝都要個幾、兩個小時，要用一磈仿人皮去纏實個胸，跟住特技化妝師會喺磈人皮上畫畫（紋身），搞到我好似冇着衫企喺人前一樣，好自然咁護住自己個胸，又唔可以大力呼吸，妝後只要一個小動作，或者興奮咁笑就會流汗，啲膠黐實晒！」戲中竟有心悠胸部大特寫，絕對是亮點之一。



戲中心悠角色性格黑白分明，與男主角張晉的感情和緣分微妙，她更動用自己的人力物力全力協助對方。談到這個富家女角色，心悠說：「我個角色喺澳門有啲家底，但張晉就因之前遇到啲意外，生命留下陰影，所以嚟搵我求醫。我有揸靚車同飛車嘅戲份，壓力都幾大，但導演陳果叫我放心揸嘅，點知有場上山飄移戲，我唔小心刮花咗架車，完全唔敢問劇組要賠返幾多錢畀車主。（導演有乜反應？）佢冇鬧我，不過見佢摸住刮花個位，好似好心痛咁囉。」



自認手車唔差



雖然今次撞車，心悠卻打趣指自己驚駛技術不差：「年前試過參加慈善F1賽車，攞咗女子組冠軍。我喺香港好少揸車就真，但返加拿大就會，係位安全駕駛者。」她又指自內地劇《步步驚心》後，今次算是首次再與拍檔鄭嘉穎演對手戲，令粉絲期待。





化妝﹕Annie G.Chan

髮型﹕Eric Chow

服飾﹕Initial

