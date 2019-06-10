辣手摧花！陳煒慘被糟質成面血

藝人陳煒（煒哥）有份演出英皇電影《墮落花》，她在戲中扮演警花，因深入虎穴查案而被「金馬影帝」艾廸毒打。拍攝當天，台前幕後云集尖沙咀一條後巷開工，現場環境頗為髒亂，專業的煒哥卻毫不錫身，滿身「鮮血」照樣瞓地被糟質。



未試過打咁甘



從曝光的劇照中可見，艾廸「辣手摧花」情況幾可亂真，煒哥過足戲癮之餘，更大讚對方「錫住自己」﹕「其實知道要拍呢場戲已經好緊張，因為入行咁耐未試過畀人『打』得咁厲害，驚自己唔識做反應，點知艾廸哥哥好有風度，臨場時話驚整親我，根本冇真正打落嚟，只係我自己借位做反應，但睇落感覺幾真、好似好痛咁！」最終導演收貨，煒哥亦如釋重負。



爛面妝最辛苦



拍攝當日正值煒哥拍煞科戲，鏡頭外她「萬歲」請台前幕後食糖水，更不時被工作人員集郵，她搞笑說：「我埋位時，佢哋仲好似拍得好興奮咁。」據悉今次她的「爛面妝」約需一小時完成，她說：「最辛苦真係特技化裝，事關化好晒到正式埋位前，化妝師仲要不停為我加添血漿，搞到我周身黐立立，感覺一啲都唔好受。到完成晒所有拍攝工作，清洗亦好花時間，因為我成個頭都係『血』，手腳又染晒色，返到屋企搞咗好耐，不過今次係好寶貴同難忘嘅經驗。」