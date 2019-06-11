佗B六個月！《東張》黃穎君搵銀搬大屋

藝人黃穎君（Burmie）2015年下嫁導演丘一峯後，未有放棄幕前工作，近年更因拍攝劇集《降魔的》的「龍貓嫂」以及擔任無綫節目《東張西望》外景主持為人熟悉。不過早前她在《東》中訪問市民如何慶祝母親節時，因俯身訪問市民不經已露出「事業線」，竟觸動網民神經，指她靠性感博出位！但原來是她懷孕令上圍升Cup，為搵奶粉錢未有停下來，翻查其社交網，見她除做主持，過去幾個月仍積極出各大活動以及拍攝劇集《降魔的2.0》，趁生B前搏殺搵銀！



鍾情千萬單位



如此努力吸金，全因她想細屋換大屋，據知她有感BB出世後需要更多活動空間，故日前開工前的個半小時，單拖出動快閃現身某大型商場了解行情。已經肚大如籮的她，穿上黑色連身裙以及三吋鬆高鞋，步履尚算輕盈。在地產舖外，她特別鍾情逾千萬三房大單位，不時拍下樓盤資料作參考，期間又向店員詢問有關詳情，但卻十分論盡，竟甩手接不住宣傳單張，要勞煩店員代為拾起。



行到腳抽筋



及後見她轉睇BB車及洗澡用具等，但未有因大肚關係，要店員施展女王式招呼，反而非常貼地獨自研究，更不時踎低研究，又化身用家抬起BB車推前推後，測試其性能，毫不錫身！之後，她轉戰睇BB衫，不時詢問店員意見，主攻較男仔BB衫，流露出準媽媽喜悅，相當期待BB出世！濕平濕到一半，Burmie突然抽筋，立刻找個座位坐低休息，見她邊按電話向老公報告，邊按腳減輕痛楚，之後又伸懶腰及按摩腰部，休息大約30分鐘再起身濕平。之後轉戰到平民連鎖服裝店置開工衫，以及行超級市場，買水果充飢吸收維他命，給予BB營養。



佗B搞到皮膚變差



Burmie接受東網訪問，大方承認懷孕6個月佗B仔：「當時拍《降魔的2.0》一半，先發現自己有咗，見劇本都冇乜危險場面，所以先冇講，再加上我知道我講咗懷孕，大家一定好照顧我，所以我唔想造成恐慌。」問到是否有意換大屋？她說：「趁樓市平穩啲，都想換大啲間屋，畀小朋友多啲空間，亦都想搬近校網同埋屋企人，等到時可以幫幫手。」她又透露現時因佗B引致皮膚變差，更容易疲倦，她說：「依家個肚愈嚟愈大，開始容易攰。我一樣BB嘢都未買，其實陸續都有朋友話畀啲二手BB我，我都好開心，但想貴精不貴多，驚屋企太多BB嘢。」