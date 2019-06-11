東方日報C1：驚喜求婚林峯傳年底娶張馨月

現年39歲的林峯與內地女模張馨月拍拖一年多，感情相當好，昨日更有指林峯已於今年6月1日成功向女友求婚，並決定在自己40歲生日當天結婚，告別單身！而張馨月日前於微博大晒「求婚兔兔」，一臉幸福！



藝人林峯於去年初宣布與吳千語分手，結束五年情，並於同年跟現年28歲、擁34D魔鬼身材的內地模特兒張馨月拍拖，由於張馨月乖巧聽話，很快便融入林峯的生活圈子，無論家人及朋友，都對這位「新峯嫂」讚不絕口，兩人感情一日千里，拍拖一年多，已屢傳婚訊。



昨日有讀者爆料，指認識張馨月的親友，大爆正於貴州拍攝電影的林峯，6月1日偷偷從劇組跑到老家向張馨月求婚，還打算在12月8日林峯生日當天結婚，實行雙喜臨門！



記者就此事向林峯求證，他沒有否認婚訊，只透過經理人公司回應：「6月1日拍緊《尋秦記》冇請假，關於感情事，唔會作出任何回應。」



喺男友睡房？



雖然封口不講感情事，但兩人愛得如膠似漆，女方更被指早已「佔領」林宅，「求婚日」6月1日，張馨月上載了兩張圖片，一張是用白色玫瑰砌成的白兔公仔，另一張則是穿上睡衣的她與公仔合照，公仔相片上寫着「Surprise」並加上六個心心圍住，明顯是收到驚喜，甜蜜滿瀉，有眼利網友更指該睡房疑是林峯的睡房，因之前在微博曾見林峯上載過！



愛犬齊齊養



而林峯昨日亦於微博晒了兩張為愛犬吹乾毛毛的相片，心情大靚地留言：「以後的表情包就靠你了，#Yogurt#」相片還附說明：「向惡勢力低頭認錯」、「舉止端莊」、「絲毫不慌」。而早前張馨月亦都在微博晒愛犬相，兩人共同撫養愛犬，關係十足十屋企人一樣！



查實兩人傳婚訊亦不止一次，早在今年1月，張馨月跟林峯回鄉祭祖，當時林峯穿上傳統服裝胸前掛着繡球，帶女友見親友，已被指「預演」婚禮，而今年農曆新年，有指林峯隨張馨月回鄉「見家長」，當時已盛傳兩人計劃結婚，林峯當時被問到婚訊時，表示結婚乃人生必經階段，沒正面回應是否「好事近」。林峯入行至今，曾跟李彩華、內地藝人潘霜霜以及吳千語拍拖，可惜，最終都是分手收場。



「月」級升呢



2018年林峯被爆孖住張馨月在主題公園遊玩，二人爆出戀情，未幾女方網晒火辣三點式照，被發現在林峯寓所的泳池拍攝，明顯她已正式進駐「林宮」，雖然愛得低調，但

女方已成功融入林家，逐步向林家新抱的目標進發！



融入家中



雖然戀情保持低調，但二人不避嫌以情侶姿態出席對方的家庭及朋友聚會，去年林峯以「準姐夫」姿態現身張馨月弟弟的婚禮。今年初，林峯帶張馨月到石獅回鄉祭祖，一身紅噹噹、胸口掛上綵球的林峯儼如預演婚禮，而張馨月幫忙打點外，又對林母照顧有加。之後林峯也隨女方到鹽城射陽老家向親友拜年。



舊愛吳千語封口



吳千語與林峯去年甩拖，當時她跟林峯口徑一致，指不想多講感情事，大家是有共識地公布分手，並指分開不關第三者事。而昨日她被問到有關林峯被爆年底結婚一事的看法，則不欲多言，只透過經理人公司回覆：「不回應！」



拍檔郭羨妮：娶個好老婆！



對於有指林峯於內地拍攝電影版《尋秦記》時偷走向張馨月送上求婚驚喜，有份在當地拍該片的演員如苗僑偉、郭羨妮、滕麗名等均表示未有聽聞，郭羨妮更說：「冇聽過喎！不過我當然希望阿峯佢娶個好老婆啦！我都有見過佢女朋友嚟探班，但我同阿峯講，都未睇清楚佢女朋友個樣，因為大家拍緊嘢唔會咁張揚。」而之前林峯曾帶女友與長輩苗僑偉吃飯，但苗僑偉表示未聽聞過對方求婚，坦言不方便評論。另外，林峯的堂妹林夏薇則回覆：「我冇聽過喎！咁要問番阿哥啦！」



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