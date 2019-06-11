與蘇志威夜釣墨魚！劉小慧悟出人生大道理

「得閒修女」劉小慧同老公蘇志威結婚多年，感情都如膠似漆，除咗入馬場外，兩公婆都不時搞下啲群體活動，增加下生活情趣咁！好似早幾日端午節，小慧同老公游完龍舟水後就去chok墨魚，仲要係連續去兩日，唔好以為chok墨魚好少事，但小慧都悟出人生大道理，佢喺社交網分享話：「其實兩日前星期五游完龍舟水後都有去chok墨魚，收穫仲比尋日多好多，一放勾落水就好快有墨魚上釣，隻隻都火箭咁大隻。其實同做人一樣，應該要活在當下，因為在兩日之後已經完全唔同情況，全船人每人平均只釣得兩隻，仲要好細隻，而有些人甚至無開齋。老公講得岩，要活在當下，把握時機。」難怪蘇志威事業咁成功啦！



而最近成為網紅的劉小慧今次就唔拍片，改為影相，佢將老公幫佢影同佢自己幫老公影嘅相放上社交網畀網友投票，結果網友都投畀蘇志威，話佢影老婆影得靚！但小慧就唔多忿氣，笑言：「雖然我影相技術有進步(已經)，但有無可能咁一面倒投晒畀蘇志威🤧 但其實係咪圖裏面個女人太吸引咋？ 」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

