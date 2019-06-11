相愛4年發文冧老婆　張倫碩盼70歲朝氣「勃勃」

內地藝人張倫碩與老婆鍾麗緹年紀相差12年，因為年齡差距當年好多人都唔睇好，但兩人情比金堅，用行動同世人講佢哋係幾咁恩愛，而張倫碩都視鍾麗緹三個女為己出，「父女」感情非常好。今日原來就係佢哋相愛4周年嘅大日子，張倫碩晨早就喺微博上載同老婆拍節目時的甜蜜照片，及寫上愛的宣言：相擁甜蜜對視、體驗攀岩運動和垂直滑梯，幸福的生活羨煞旁人。張倫碩感慨地說：「轉眼四年了……看看走過的路，經歷過的事情，遇到的善良和惡意，我們也是不容易啊。超越了地域，超越了時光，超越了世俗，無論外界如何猜測如何演繹依然倔強的在一起。未來的路還很長，還有很多高山險阻需要去克服去攀越，只要還有希望這世界上沒有什麼不可能，做個好的代表太難了，雖然我們並沒有刻意做什麼，但是我們的確給了很多人追求幸福的希望，也刺痛了很多不幸的人的眼睛。但百年之後又能留下什麼吶？皺皺巴巴那雙還牽在一起的手。」



睇到呢度，真係令人感動到眼濕濕，但唔知點解張倫碩突然爆了一句早勃：「如果七十歲我還能早勃就是這條街最靚的爺（意思就是很威水）......愛情這東西很奇妙，包含了酸甜苦辣很多種滋味，思念，膩歪，佔有，反抗，吃醋，懷疑，心痛，憤恨，不捨，包容，退讓，理解，相信，坦然......然後來就忘了然後了。只能記得開始的地方。」張倫碩就冇解釋原因，但網友都覺得好奇怪，點解佢前面咁深情，後面突然爆出早勃開黃腔呢？難道佢開始擔心自己的性能力？所以網友都留言送上祝福「我先預祝你70歲還能早勃」、「寫的真好，我真心希望你70歲還能早勃」。

