識真假喊！陳柏宇開始要教女

歌手陳柏宇（Jason）今日現身電台宣傳新歌《金草莓》，他笑言自從日前連續三日帶愛囡Abigail返工後，每當他現身都會被問Abi蹤影：「大家好關心佢有冇一齊嚟，依家發現Abi成日都扭媽咪計，可能老婆之前出咗去做嘢幾日個囡掛住佢，仲會識真、假喊，都要開始教吓佢，有時見佢放嘢入口都會『No』。」



Jason於節目內表示之後會教Abi打高爾夫球，其實是別有用心：「想搵一樣嘢可以一齊做，當親子運動畀佢接觸，希望佢鍾意，咁我又鍾意打，諗住當佢企穩啲，就畀支桿佢揮吓，同埋又多個原因去旅行打Golf，多咗相處時間，有問過老婆打唔打㗎，佢話唔打咋！」



講到就連工作都離不開愛囡，新歌亦都有搵Abi拍宣傳短片，Jason表示新歌宣傳充滿誠意：「拍咗兩條片同埋兩個MV。（Abi喺拍攝好合作？）好合作，嗰次係佢第一次食士多啤梨，同事都問我驚唔驚佢會敏感，但佢好搞笑，因為佢仲未識咬，不停係咁『梅』溶粒士多啤梨，好得意！」每講起Abi，Jason即變成「女兒控」，父愛滿瀉！問到Abi有幾多片酬？Jason笑話冇：「畀個機會佢同爸爸做嘢、出去玩，今次我同佢都係過鏡咁出現，拍完佢食到成件衫都係士多啤梨汁，哈哈！」