年吸80萬觀光客　BTS世巡明年或因兵役受影響

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）結束歐美巡唱，昨午返抵韓國，成員Jin、SUGA及J-Hope疑因在拍攝團體綜藝節目時玩輸遊戲，在抵達仁川國際機場時，變身向日葵現身，十分搞笑，而大批粉絲在機場迎接BTS，場面墟冚。



他們今次在美國、巴西及歐洲8個地方舉行共16場演唱會，共吸引65萬人入場，門票收入達1,170億韓圜（約7.9億港元），而他們在英國倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）舉行的演唱會，有開放收費直播，直播收益達51.8億韓圜（約3,500萬港元）。



而BTS因為多次在海外揚威及在促進旅遊業方面有貢獻，曾有國會議員提出BTS應該獲免兵役，不過兵務廳至今都未有收改兵務法的計劃，今日有韓媒就指，隊中年紀排第一及第二的成員Jin及SUGA，明年很可能不能參加組合的世界巡迴演唱會，或會影響到組合的正常活動，亦可能對韓國的經濟造成負面影響。



韓國兵務廳對25歲以上未當兵的男性有出國旅行的限制，25至27歲的男性去旅行均要提出申請，每次旅行不得超過6個月，而兩年內不得超過5次，而BTS成員Jin將於今年12月滿27歲，明年滿28歲的他將需於明年入伍，所以他亦可能很難出席明年的世界巡唱及海外頒獎禮，至於明年滿26歲的SUGA，海外活動可能於明年下半年開始受到限制，到時BTS很可能不能以齊人陣容出席海外活動。



而昨日有報道指，BTS為韓國帶來超過5兆韓圜（約338億港元）的經濟效益，韓媒在英國進行採訪，不少當地的BTS粉絲，因為BTS而到韓人超市購買韓國食品，亦有不少粉絲因為BTS而去韓國旅遊，據統計指，每年平均有80萬人因為BTS而到韓國觀光，他們在韓國購買衣服及化妝品的消費帶來約5兆5億韓圜（約371億港元）的經濟效益。