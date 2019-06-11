前度結婚了　Selena刪Ig前男友相專心谷戲

加拿大天王Justin Bieber去年年初與多次離合的女星Selena Gomez分手，幾個月後火速翻撻兼娶埋索模Hailey Baldwin，被粉絲封為「Jelena」（Justin與Selena）的多年戀情堅玩完，全城關注Selena的反應，而因身心健康問題休養多月的她近期全面復工，但一直未有回應前度結婚的消息，日前更被發現於社交網Instagram（Ig）正式將Justin最後一張相「下架」，似乎有心揮別呢段情史。



Selena上年3月為當時仍為男友的Justin賀生日，於Ig上載自己與Justin即影即有相的合照，面露冧爆笑容，並留言：「1994年3月1日，我認識嘅一個勁Cool嘅人出咗世。」不過粉絲當時都狂派心心。



至於Selena近日告別過去同時專注工作，昨日就盛裝現身紐約，出席她有份參演，由鬼才導演占渣木殊（Jim Jarmusch）執導大卡士喪屍喜劇《The Dead Don't Die》的首映禮，身材豐滿的她谷盡上陣，場面養眼！同場仲有標梅利（Bill Murray）與威尼斯影展影帝Adam Driver等。

