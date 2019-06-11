公開徵婚！容祖兒話肯煮飯嘅男人最靚仔

日前樂壇天后容祖兒擔任內地節目《嚮往的生活》嘉賓，在節目中變身諧星，用港式普通話令全場不斷爆笑，率直真性情令觀眾大讚。她與一班嘉賓居住的蘑菇屋經費緊絀，於是便與其他嘉賓親自落田拔蘿蔔賺生活費。拔蘿蔔期間，因她多次不能成功講出「拔蘿蔔」的發音，節目更為她剪輯成新曲《蘿甚麼卜》，相當洗腦搞笑。



祖兒更在節目中公開徵婚：「我的徵婚口號是地久天長，大家好，我是容祖兒，我今年幾歲？沒關係，不重要！但是我是個女的！」再次引發全場爆笑，指自己願意為另一半煮飯做賢妻，又説如果能找到一個為自己煮飯的男人，無論對方樣子有多平凡，都會覺得是世界上最帥的男人，一班網民紛紛說：「祖兒實在太好笑了！」、「希望祖兒能常上綜藝！」



除了在節目表現受關注，祖兒日前亦受邀出席中央廣播電視總台Music Radio音樂之聲2018年度中國Top排行榜頒獎晚會，並榮獲「最受歡迎女歌手獎」。她表示：「非常感謝新專輯《答案之書》讓我跟歌迷更親密的連結，透過音樂，讓他們更了解這個階段的我，未來會繼續用心做音樂。」



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