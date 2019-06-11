佘詩曼唔抗拒性感：健康就可以！

藝人佘詩曼（阿佘）與泳衣品牌合作，設計10多款泳衣推出市面，她現身銅鑼灣出席發布會，受訪時她表示：「本來想設計埋童裝泳衣，事關我有十幾個契仔契女，佢哋直頭可以一齊行一個騷。（你又着泳衣拖住佢哋行囉。）可以考慮。」



阿佘謂螢幕上最後一次以泳裝示人，便是拍攝劇集《無名天使3D》，問到她是否很抗拒性感？她說：「唔抗拒嘅，健康性感係可以，我自己都貪得意，喺泳池邊影咗幾張泳衣相。（贊助今年港姐佳麗？）其實呢個品牌以往都有同港姐合作過，今年亦有接觸，不過因為港姐今年主題未定，會繼續聯絡，如果贊助到嘅話，可能我會興奮到上埋台呢！講開都勾起唔少當年回憶。」



阿佘身形看似清減不少，她打趣道：「因為辛苦得滯，依家同唐嫣開緊古裝劇《燕雲台》，拍多3個月先收工。今次要拍打戲之餘，每日服飾三層口，唔敢想像再熱啲點算，開工令我想起拍《延禧攻略》嘅時候。」



另外，佘詩曼於社交網上載水着相，親身示範自己的作品！





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