音樂劇加場！閻奕格嘆最難係換衫

藝人閻奕格、沈震軒和狄龍為音樂劇《搭錯車》進行綵排， 導演高志森宣布除演藝學院舉行6場，現加開賽馬會綜藝館6場，日前一眾演員到深圳搭起的模擬場景踏台，亦籌備會到新加坡公演，而3位演員即場試演2段，一場是格格和沈震軒的歌舞，另一段是狄龍邊演邊做手語，甚有難度。



狄龍學手語快上手



事後3人接受訪問，講到加場，格格稱：「好開心亦好緊張，」沈震軒亦言：「一定緊張，記得第一次舞台劇時頭幾場係好緊張，之後幾場先識enjoy，我都好期待爆肚。」狄龍則言：「我啲老皮老骨，老牛破車，有乜甩漏，大家要原諒呀！」沈震軒大讚龍哥很犀利，第一日讀劇本，他已經學好手語，因手語是很難，很佩服他。狄龍說：「手語係既深奧又簡單，方寸之地包含萬有，呢樣專業我只係皮毛，睇老師畀我嘅視像圖，盡我所能去學習，學咗個幾月。」



問到可有特別養聲？格格稱綵排時會留聲，待真正公演時先放到盡，劇中她要換多個造型，現最難是15秒內換好衫，台後會有3個人幫她換衫。至於體能，她表示今次是首次一日演2場，相信腎上腺上升下應該沒問題。而沈震軒則自嘲擔心自己會發台瘟。