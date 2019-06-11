宋熙年爆陳智燊有潔癖　兩公婆唔可以共用...

藝人陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）以夫妻檔到尖沙咀出席活動，即場玩鬥執行李遊戲，問Jaosn平日執行李是否也很混亂？Sarah為他澄清：「其實佢係好有研究，但要用好耐時間，執行李要執兩日，佢每樣嘢都要包好，有嚴重潔癖！（有冇因為咁鬧交？）冇嘅……討論囉！我執完行李佢又要執多次，我哋唔可以用同一個箧，依家學識大家各自執，互不干擾。」



問到生活上有否因為乾淨問題發生摩擦？Sarah自言比較隨意，但Jason要求很乾淨：「佢用完嘅篋要抹好晒先拖入屋，入到去又要每樣嘢分類再抹。（你有冇幫手？）我驚愈幫愈忙。」問有小朋友後問題有否加劇？Jason說：「小朋友嘅嘢係預咗亂，所以我都由得佢，Sarah會問點解個仔可以亂佢唔可以。」



講到今年是第一個有小朋友的父親節，Sarah表示Jason每日攬住囝囝已很開心，到時會簡單食飯，Jason直言沒有太大感覺：「以前都唔會慶祝呢啲節日，之前母親節都係好臨時book枱食飯，禮物仲候補緊，有好多搞笑嘢！」他又笑問Sarah會送甚麼父親節禮物，即被取笑他自己都未送出母親節禮物，Sarah笑說：「我成日都話我送畀佢最好嘅禮物就係幫佢生咗個仔，但我就要收禮物！」



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