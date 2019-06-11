羅力威出歌紀念十周年　星光幫全力撐！

英皇歌手羅力威推出全新創作廣東歌《星光》，紀念透過《亞洲星光大道》比賽出道十周年。他原本想回到當時比賽的錄影廠拍攝今次MV，但未能如願，最終選址於一間荒廢酒廠進行拍攝，現場環境幽暗，氣氛恐怖，但他卻挺享受在那裏獨處的時間。而演出的陣容亦十分特別，既然是紀念十年之作，與《星光》有關的當然要放進MV。不可少的一定是支持他多年的Fans及一起參加比賽的戰友。Fans對於阿威來說從來都很重要，一直以來支持他的音樂，他的理想。MV中Fans亮起電話的小電筒，就像點點星光在阿威身後默默支持着，現場頓時成為他的迷你演唱會一樣。



至於當年一起參賽的戰友，包括小花（譚杏藍）、陳蕾等等，雖有些已不在行內發展，但大部分仍一call即到，義無反顧答應參與拍攝，也實現了阿威歌曲中想表達的。拍攝當日眾人需即時學唱《星光》，跟阿威在鏡頭前對咀演出，而可以有現在的效果，原來多得小花在鏡頭後大聲提詞，甚至叫到聲音沙啞也在所不辭。



鏡頭後不止小花落力，拍攝阿威的部分時，其他星光幫也幫忙招呼Fans，其中更有任職中醫師的星光幫成員為各人把脈診症，甚至按摩啪骨，服務非常週到。不過阿威卻無福消受，因為本身不喜歡按摩，Fans一邊享受福利，自己還是專心拍MV吧。每個人心入面都有一道星光，阿威覺得星光有點唏噓，像是被遺忘，但也尚有盼望，希望這首《星光》能感動你。