踩過界拍電影！奧雲恨演呢個角色

前英格蘭球星米高奧雲（Michael Owen）為客串電影《漂洋女孩》拍攝宣傳片，同場還有該片導演林偉光，奧雲透過好友翻譯，表示將出演甚麼角色尚未有定案，現時還在研究中，希望能保持神秘感。



奧雲坦言以往經常到來亞洲，獲悉亞洲電影很有名，期間也被不少人問過他對拍電影可有興趣，他說：「真係要嘗試過先知，我永遠唔會說不，今次接呢套戲都係應好朋友邀請。（演忠定奸？）未知，要睇導演，只要合理都會考慮，最好梗係做番球員。」問到他興趣投資電影？他笑謂電影行業很不同，若今次拍攝令他有所體會，將來絕對是有可能，至於會否撐老友不收片酬？其好友表示不會，除非對方有份投資。



導演林偉光則透露片中會有足球元素，大部分會到英國取景，演員方面希望起用新人，他說：「到時會內地、香港同英國選角，希望揀到三女二男，女仔一個要識少少踢波，樣靚，另一個就樣靚靚，性格古靈精怪，最好一個係國語流利。男仔要識少少音樂，另一個超靚仔，我都想搵KOL參演。」曾拍攝Y2K短片的他，更指已邀請當年有份參的藝人重新聚聚，繼有余文樂、蔡卓妍、關智斌、方力申、唐詩詠等已答應客串，林海峰就會於片中與奧雲切磋球技。



奧雲於宣傳短片中落廚整叉燒，笑言此舉是人生的第一次，皆因他從不入廚：「中國菜中最喜歡叉燒，第一次煮叉燒，十分有趣，原來不是太複雜，得常有趣，而且我煮得不差，很美味！」而完成拍攝短片後被問到感受如何？他指片中演回自己奧雲，故不當是演戲，他說：「演的過程很有趣，最難是要說廣東話。」原定導演欲他多講兩句，但最後也僅叫他說一句「唔好意思」，惟奧雲仍要練了一陣子才能成功過關。





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