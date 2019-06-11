打機論湊仔！方皓玟自誇成績唔錯

歌手方皓玟（Charmaine）出席活動，她稱將推出新歌及黑膠碟，因自去年11月後就未出新歌，要歌迷久等都不好意思，她坦言正學習如何好好分配工作和家庭的時間，又指好多時要待兒子瞓後才有時間好好坐下來創作，因自己太易分心。她直言正努力學湊仔武功，最緊要小朋友瞓得、食得、肥肥白白就可以，更形容湊小朋友如遊戲中「打大佬」：「大佬一瞓醒，自己就即要蒲頭集中精力，好彩我都鍾意打機，老公都係。（打大佬成績如何？）成績唔錯，以初起步算係咁，但老公就叻過我，阿仔癡佢多過我，緣分嚟嘅。（追多個？）唔好啦，一個夠晒數。」



因Charmaine老公是日本人，她都不禁讚日本的女人照顧小朋友很犀利，可以手抱一個、手推一個、還有一個跟着行，令她相當佩服：「打媽媽呢份工，好辛苦，冇得辭職！」至於今個月兒子便1歲生日，她都計劃為他開派對慶生：「咁快就1歲，自己細個時就開過生日Party，咁依家阿仔1歲生日，都想買個蛋糕影吓相，等將來佢大個時都有個回憶。」



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