巡唱未開廣州站！陳小春發聲明籲勿受騙

歌手陳小春工作室發出嚴正聲明指《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會》總代理，近日一再發現有不法之徒訛稱擁有《陳小春STOP ANGRY 巡迴演唱會-廣州站》合作授權，並以各種形式，出現於微博、微信、及不同媒體平台，開展對外招商，及進行未經確認之「廣州站」門票預訂。



工作室對於不法之徒在未經任何授權下，作出意圖蒙騙及對外行使詐騙斂財行為，表示極度關注及嚴正澄清，鄭重聲明指未與任何公司簽訂《陳小春STOP ANGRY巡迴演唱會-廣州站》合約、對於冒充公司及陳小春經理人之名企圖行騙以得到演唱會授權，及對外出售廣州站門票，全屬虛假消息。提醒各人士不要誤信，以免招致任何損失、暫時沒有該場（廣州站）演唱會的相關事件計劃，及待正式確定後會由公司統一對外官方宣布，公司對不法行為高度關注及保留一切法律追究權利。



小春接受訪問時表示：「睇到呢件事都幾驚訝，冇辦法啦，太多呢啲唔守規矩嘅人，我哋一直都做緊呢個演唱會嘅巡迴，有正式日子同地點，我哋一定喺官方平台講畀大家聽，希望大家唔好上當。」



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