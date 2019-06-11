同洪永城合體！黃翠如：可能係最後一次合作

藝人黃翠如及王麗嘉等，下午到中環出席手錶品牌活動。翠如直言平日最捨得花錢在買手錶：「之前試過用好貴嘅價錢，買咗對錶畀自己同老公，結果兩隻錶依家都屬於佢，因為我嫌隻錶太重。」



翠如又透露7月會同老拍檔洪永城「合體」，拍攝旅遊節目：「其實我哋有五年冇合作過，曾經以為唔會再一齊主持節目，但係依家會覺得要做多次，可能呢次係我哋最後一次合作。我同佢識於微時，彼此零容忍，試過拍緊節目嘈起上嚟，足足鬧咗15分鐘，連監製都叫我哋不如拍完先鬧，之後拍嘢完全零眼神接觸。」



翠如表示日前與老公造訪洪永城家：「發覺佢養咗隻老狗，完全係老人與老狗Feel，突然覺得佢好孤寂，如果日後佢住老人院，我同老公會去照顧佢。（人哋有女朋友㗎！）佢女朋友條件咁好，應該有好多其他選擇啦，連佢自己都咁講。」



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