自首整親愛女！陳柏宇話自己呢方面贏咗老婆

歌手陳柏宇（Jason）今晚出席網上音樂Live節目宣傳新歌《金草莓》，講到他幾乎每日都同愛女Abigail開Live，問到開Live是否得心應手？他笑言：「每次開都係餵緊佢食嘢，都唔會點理個Live。」續指阿女比較黐老婆，不過於某方面就比老婆超班：「我有錢過佢！喺我、老婆、囡囡之中，老婆喺呢段關係略勝一籌，但同銀行嘅關係我係略勝一籌，不過老婆同銀行嘅關係都好好嘅！」



為培養同囡囡感情，Jason指去旅行都不失為一個好方法，而剛從日本回港的他卻突然自首話唔小心整親愛女：「擺咗部電話喺架BB車嘅車頂，跌落去撼到佢個頭，佢前所未有咁喊，我就前所未有咁抱住佢。」愛旅遊的他更計劃定下一次旅行的目的地共享天倫之樂：「再去泰國，呢啲地方唔會有好勁時差，佢比上次已經唔怕熱，但都仲係驚草同游水，可能泳池水凍，不過好得意嘅係佢好鍾意沖涼！」



講到父親節將至，問到首次以爸爸身份過節會怎樣慶祝？他表示會同屋企人食飯：「咁啱嗰日放假。（自己買個蛋糕慶祝？）都可以！想畀Abi『奶』吓海綿蛋糕。（期待佢大個親手整禮物畀你？）冇諗到咁遠，但收到會好窩心，同埋都幾有紀念價值，會儲起佢，就唔會咁快唔記得。」



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