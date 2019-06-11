同女Dancer跳貼身舞！側田霸氣表演唔戴帽

歌手側田相隔年半將於6月14至15日，再踏紅館舞台舉行一場兩場「側田MY BEAUTIFUL CURSE演唱會2019」，他和舞蹈員積極排舞，除跟女舞蹈員排貼身舞外，更踩住舞蹈員盡顯霸氣一面。他接受訪問時表示個演唱會有何突破之處，一向帽不離頭的他坦言：「唔戴帽囉，我嘅服裝師安排咗我每一套衫都襯一頂帽，但有一Part係冇戴帽嘅，所以我希望歌迷到時唔好只睇住我個頭，而係聽我啲歌同把聲。」



他又謂今次會跳六首歌舞，已提早排舞方便他記熟舞步：「覺得跳舞最緊要係情感同態度，當跳熟咗就可以放啲態度落去，自問跳舞可以跳得好啲，好在本身有音樂感，都跳舞都有幫助，只係覺得手同腳仲可以做得靚啲。（跳舞定記歌詞難？）排舞師會揀合我嘅舞步，覺得記歌詞難啲，唱一萬次我都會唱錯，要唱好多次先記得。」還補充說每次開騷，都會很緊張體重和身形，因為食和睡覺都好重要，否則易令他壞脾氣。



問家人可會來捧場？他指每次開騷都如有意義的家庭聚會，今年亦有不少親友由外地回港捧場，又話很享受開騷：「無論係Band、舞蹈員、導演、監製、服裝師等，整個圑體齊齊用腦做一件事，今次開騷多咗時間綵排，兼且我開過不少次個唱有一定經歷，知道點做先做得更好，個人都安心啲。」

