連續嚟M一個月！松岡子宮生息肉患癌風險高

藝人張建聲在新片《作家的謊言：筆忠誘罪》中艷福無邊，周旋於太太何珮瑜（Jeana）與租客松岡之間，結果偷食闖禍，更發生命案及懸疑事件。今次對松岡來說是超大挑戰，除了要性感演出，最難是有大量廣東話對白，她說：「開頭都懷疑自己做唔做到，但唔想搵人配音，於是用一個月時間學。」期間她因壓力導致身體出現問題，連續一個月斷斷續續月事來潮，醫生診斷出其子宮內膜息肉，甚至有患癌風險：「但我唔想入院阻礙拍攝，於是食中藥調理，拍完之後就返日本再求醫。」她表示醫生指她應該壓力問題所致，現已逐漸康復。



張建聲床戰嗌幸運



而Jeana為演活不修邊幅的師奶角色刻意增肥，每餐狂食兩碗飯，認真大犧牲！片中她發現老公偷食後，不惜摧毀一切，但現實中她理性得多：「如果佢有另一段緣分，我只好順其自然。」而雖然Jeana變肥，但張建聲笑言要找比她更索的女演員扮演情婦相當困難，最後經開會後才屬意松岡：「始終港男對日本女仔有情意結！」他直言跟松岡有大量床戲感到幸運，並說：「我哋事前練廣東話混熟咗，床戲亦有綵排，而且佢係開心果，成日哈哈笑，氣氛冇咁尷尬。（你以前有冇試過偷食？）細個都有曳過，但成日講大話好辛苦，有次畀女友發現咗，一巴車埋嚟。」他又表示對新片寄以厚望，希望觀眾多支持港產片。



