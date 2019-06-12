謙仔留港拍劇「侍產」　楊怡心急生B谷唔肥

現年39歲的楊怡早年與年輕5歲的羅仲謙發展姊弟戀，2016年拉埋天窗。結婚將近三年的他們十分喜歡小朋友，兩人雖然一直努力造人，但經常因工作分隔兩地。去年底，楊怡曾表示已準備好做媽媽，並推掉所有劇集停工休息，打算調理身體等生豬B，奈何至今仍未成事。



謙仔再拍港劇



據知，愈心急生B的她壓力愈大，四出尋找偏方及睇神醫期望盡快「中獎」。身為老公的阿謙見老婆如此焦急亦瞓身配合，近兩年不停離港拍劇的他，現在雖忙為新片出埠宣傳，但之後會一直留港工作，並接拍無綫以警匪片為題材的新劇，原定7月開始拍廠景，但因「黃心穎事件」讓《法證先鋒Ⅳ》重拍，故阿謙的新劇預計延至8月才開拍，所以又多一個月「侍產」時間與老婆密密造人。



一直調理身體、糟肥等生B的楊怡日前獨自驅車往中環，晒長腿的她身形纖瘦，似乎靜養多月依然沒長肉。問到造人計劃進展如何？她說：「仲未有呀，都想嘅，有好消息就會即刻公布。」提到拜會神醫求生B，她笑笑口說：「我咪神醫囉，隨緣啦。」



密密操Fit



至於阿謙連日到大埔的健身室操肌，Keep住一副弗爆Body。他接受東網電話訪問，提到留港拍劇爭取時間造人，他說：「你哋咁快知嘅？係傾緊但未落實，一切等TVB公布，如果成事的確一舉幾得，可以同香港觀眾見面，又可以陪到太太。（有冇向高人請教造人秘方？）呢啲唔使問，好多自己送上門主動教我，畀唔少秘方叫我試，不過我唔想畀自己太大壓力，一大壓力仲更加難有，要放鬆。求神拜佛有效嘅話，都要有行動先得。」



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