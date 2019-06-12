史泰龍代替阿諾演《未來戰士》續集？

荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）憑85年科幻動作賣座片《未來戰士》（The Terminator）中未來機械人殺手T-800一角上位，但原來阿諾並非電影公司的首選，當年他們考慮過紅星包括史泰龍（Sylvester Stallone）、米路吉遜（Mel Gibson）甚至是前美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）飾演該角色。而阿諾後期亦在電影《幻影英雄》（Last Action Hero）中惡搞一場由史泰龍飾演《未來戰士續集》（Terminator 2：Judgment Day，T2）的搞笑鏡頭。而最近就有專門用電腦技術幫人「換面」的網站Ctrl Shift Face就自製片段由史泰龍「演繹」《未來戰士續集》其中一場戲。



片段曝光後立即惹來好大回響，有網民更留言叫史泰龍重拍《未來戰士》。就連史泰龍亦於社交網轉載片段仲留言大讚真實得好可怕，並自嘲天生有歪嘴缺陷：「實在好正、非常有趣、非常有創意。但點解佢哋會用呢個歪嘴嚟演殲滅者（未來戰士）？」