東方日報C1：楊怡谷極唔肥羅仲謙留港「侍產」

現年39歲的楊怡與羅仲謙結婚兩年多，一直恨生B，更嘗試不同秘方，可惜至今仍未「報喜」，兩個月後便踏入40歲的她難免壓力大增！身為「愛妻號」的阿謙全力配合，推掉出埠工作留港「侍產」，闊別無綫3年再拍劇。養生多時等生B的楊怡日前現身中環，谷極唔肥依然纖瘦，至於阿謙就日日做Gym操肌，等老婆Order。



楊怡早年與年輕5歲的阿謙發展姊弟戀，2016年拉埋天窗。十分喜歡小朋友的他們雖然一 直努力造人，但經常因工作分隔兩地。去年底，楊怡曾表示已準備好做媽媽，並推掉所有劇集停工休息，打算調理身體等生豬B，奈何至今仍未成事。



返無綫拍警匪劇



據知，愈心急生B的她壓力愈大，四出尋找偏方及睇神醫期望盡快「中獎」。身為老公的阿謙見 老婆如此焦急亦瞓身配合，近兩年不停離港拍劇的他，現在雖忙為新片出埠宣傳，但之後會一直留港工作，並接拍無綫以警匪片為題材的新劇，原定7月開始拍廠景，但因「黃心穎事件」讓《法證先鋒Ⅳ》重拍，故阿謙的新劇預計延至8月才開拍，所以又多一個月時間與老婆密密造人。



一直調理身體、槽肥等生B的楊怡日前獨自驅車往中環，晒長腿的她身形纖瘦，似乎靜 養多月依然沒長肉。問到造人計劃進展如何？她說：「仲未有呀，都想嘅，有好消息就會即刻公布。」提到拜會神醫求生B，她笑笑 口說：「我咪神醫囉，隨緣啦。」至於阿謙連日到大埔的健身室操肌，Keep住 一副弗爆Body。



唔求神 行動最實際



他接受本報電話訪問，提到留港拍劇爭取時間造人，他說：「你哋咁快知嘅？係傾緊但 未落實，一切等TVB公布，如果成事的確一舉幾得，可以同香港觀眾見面，又可以陪到太太。（有冇向高人請教造人秘方？）呢啲唔使問，好多自己送上門主動教我，畀唔少秘方叫我試，不過我唔想畀自己太大壓力，一大壓力仲更加難有，要放鬆。求神拜佛有效嘅話，都要有行動先得。」



楊卓娜教妹妹湯水秘方



楊怡與家姐楊卓娜感情甚佳，無所不談。結婚不久已做母親的卓娜，女兒楊舒然不經不覺已經10歲。她透露妹妹很喜歡小朋友，大家經常有家庭聚會：「阿怡成日都過嚟同我個女玩，佢最鍾意整蠱我個女，哈哈。」



問到可有傳授生B秘方給妹妹？她笑言：「我冇乜秘方，呢方面冇研究。但係基本食療湯都識煲，好似食吓花膠、食多啲雞蛋呢啲就有，又可以補充營養。都有教楊怡，咁呢啲佢都識。」



只要有恒心「育」望可成真



藝人黃澤鋒和 太太陳麗麗結婚9 年一直沒有避孕， 不過因女方宮寒關係難以受孕。約 10年前，她開始學泰拳，52歲的她今年一月成功佗B做超齡產婦，她說相信運動是懷孕 成功的因素。



2010年結婚的利嘉兒婚後不設訪，但努力多年未有所出。她坦言當時患子宮肌瘤，曾做試管嬰兒，打足多個月的排卵針和薄血針，過程痛苦，最終停止療程。奮戰8年的她終 在去年成功誕下愛女劉書雅。



歌手關心妍由結婚開始，努力7年用盡偏方造人，當時她經常買廉價補品，持續服食中藥調理身體，又食去核紅棗，並要求老公每日飲瑪卡水，有助補腎，增強氣力造人，2016年她終誕下女兒楊榮心。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/