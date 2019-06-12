打到楊明重傷！袁鎮業享受做大佬

無綫劇集《婚姻合伙人》早前播出大結局，除了主角楊明及高海寧首次擔正主角，原來劇中演員袁鎮業（Kelvin）也奉獻了他的第一次！Kelvin在劇中飾演「武德書」，又名「釘書機」，起初跟隨大佬「長恨哥」在獄中蝦蝦霸霸，更將楊明打至重傷，其後因「長恨哥」被打倒，Kelvin招攬其手下，正式自立門戶成為大佬，更與楊明在千秋集團合作。



Kelvin表示由訓練班出來至拍攝該劇，多數角色都是手下或是專業人士，這套劇是他第一次做大佬，他感到既開心又振奮。他感激監製潘嘉德給予機會讓他演這個角色，又笑言做大佬一來有戲做，二來不用落手落腳打鬥，舒服得多，戲內戲外的手下同事都待他像真大佬，可謂過足戲癮。



另外，他表示很喜歡今次「武德書」這個角色，由手下變成大佬，由敵人變成兄弟，更由瘋狂變得理智，演員跟角色不斷成長，是他最享受的時刻。



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