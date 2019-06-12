YG又爆涉毒　B.I@iKON疑吸迷幻藥成功甩身

韓國男團Big Bang前成員勝利的夜店Burning Sun今年初先後爆出暴力、性侵、暴力及逃稅等嫌疑，而勝利亦因涉嫌為海外投資客安排性接待及挪用公款等嫌疑而被立案調查。而Big Bang的G-Dragon與T.O.P過往曾經涉毒，同門師弟iKON隊長B.I今日就驚爆曾於2016年涉嫌吸毒，但警方卻沒有傳召他受查，韓媒今日公開向他販賣毒品的A某的對話內容，指他曾吸食大麻及名為LSD的迷幻藥。



在聊天程式的對話記錄中可見，B.I主動向A某購買毒品，初時A某亦勸B.I「為甚麼要問我這個問題？你不要碰毒品。」不過B.I就對迷幻藥LSD十分好奇，並問A某「我想一生都食這個，這個很強嗎？」、「我想買多少就能買多少嗎？」、「買3個好嗎？錢要省着用，你買的話會有折扣嗎？」，當A某說：「你食LSD的話，就會覺得大麻好普通，那就會去吸可卡因，那就真的會被罵了！」 B.I就答：「我不會，我只是想做天才才吸。」



而B.I在對話中亦提到自己有吸食大麻，亦問A某如何服食LSD：「吞下去就可以嗎？」、「要和大麻一起吸嗎？」韓媒亦確認到B.I曾試圖毀滅證據，包括要求A某安裝其他聊天程式以及將對話記錄清除。



A某於2016年8月因為涉嫌違反毒品類管理條例而在首爾的寓所被警方緊急逮捕，當時京畿道龍仁東部警署扣起在A某家中的手機，亦確認到A某與B.I的聊天程式對話內容作證據，A某於8月22日在龍仁警署接受第一次審問，當時A某承認對話內容是事實，亦承認於2016年5月3日在iKON的宿舍門前，向B.I傳遞10片LSD，他亦供出向他提供毒品的C某。



而警方沒有拘留A某，韓媒指YG其後與A某見面，並為他聘請律師，但就叫他不要供出B.I，所以他在8月30日再次受查時，就改口稱因為C某當時沒有毒品存貨，所以最後亦沒有向B.I提供毒品，韓媒指警方即使擁有B.I曾與A某一起吸食毒品的證據，仍相信B.I沒有嫌疑，所以最終亦沒有傳召B.I進行調查。



韓媒前日就B.I涉毒一事與YG通話，YG就聲稱一直以來都對藝人關於毒品方面管理得十分嚴格，並指B.I跟2016年的毒品事件無關，並稱每兩個月都會購買美國的驗毒用品，為藝人進行毒品測試，而iKON在活動前亦在公司進行小便測試，當時iKON與其他成員全部都對藥物測試呈陰性反應，對於A某在受查時曾提到B.I的名字，YG就指：「他是為了減刑而提及B.I的名字，我們知道之後就與他見面，要求他說出事實，所以他才在第三次調查時改口。」