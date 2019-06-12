JR扮熊仔出巡　NU'EST下月27號齊人來港開騷

韓國男團NU'EST日前宣布展開2019年巡迴演出，而香港亦將會是其中一站，他們將以五人陣容於7月27日假香港亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會，因今次是NU'EST相隔多時齊人來港開騷，不少粉絲都大表期待，早前成員黃旼炫來港出席品牌活動時，亦透露將準備特別演出。



演唱會門票將於下周四（20日）公開發售，票價分別為 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580，所有購買VIP門票的粉絲將可以跟NU'EST近距離擊掌及參加歡送環節，而持有另外四種門票的粉絲則有機會獲得巡迴限定文件夾，所有購票的粉絲更將會獲贈官方海報。



另外，隊中的大哥Aron與隊長JR（金鍾炫）分別於上月21日及本月8日度過26歲及24歲生日，二人都不同的方式慶祝，在Aron過生日當日，正值《BET BET》的打歌時期，隊長JR與成員白虎（姜東昊）、黃旼炫及Ren（崔珉起）各自秘密地前往樓梯間，以不同材料輪流為Aron的生日蛋糕裝飾，四人隨後一邊唱生日歌一邊捧着蛋糕到待機室，為壽星公Aron送上驚喜。而JR生日當天就穿上小熊人偶服裝，背上龜殼造型的背包到市區出巡，他到訪多個地鐵站和戲院，拍下粉絲的應援廣告留念，而四名成員亦於凌晨為JR送上蛋糕慶祝，令JR大為感動。