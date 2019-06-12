劉丹爆《愛．回家》停拍真相：係滕麗名！

《愛．回家之開心速遞》演員劉丹與滕麗名（阿滕）、周嘉洛、吳偉豪出席運動用品店開幕，其中劉丹與阿滕試打乒乓球。見阿滕行路一拐一拐，她自爆本月初拍電影《尋秦記》時受傷，因為拍動作戲時不協調，搞到右膝韌帶撕裂9成，幸好她已完成《尋》的戲份，而該幕亦是臨尾先拍。她表示現時有繼續拍《愛》，但要撐住拐杖、腳架拍，之後要做微創手術，預計做完後要坐一個月輪椅，故笑言希望劇情可以寫她跛：「咁我就可以坐住輪椅拍，不過我未同公司講。」



劉丹道出停拍「真相」



聞言劉丹即笑言：「原來傳《愛》停拍係誤會咗你個人問題。」對於停拍傳聞，他表示都是今早睇新聞才知：「李寶安都講咗，係胡說八道，冇可能，但可能要就阿滕休息幾日。」阿滕亦笑言：「我仲已經請定假出年3、4月去滑雪，如果停拍我就唔使請假啦。（你到時滑到雪？）到時會冇嘢㗎啦，同埋都要做運動，如果唔係肌肉會萎縮。」



認楊冪有去小糯米生日會



另外，講到父親節將至，問劉丹可會三代同堂慶祝？他開心表示：「梗係會，個仔（劉愷威）依家喺大陸拍戲，到時應該會返嚟，不過我都仲有個女，所以點都係三代同堂。」而講到孫女小糯米日前5歲生日，他開心表示：「係呀，幫佢搞咗個party，大家都好開心，好多同學仔都有嚟，但最開心係啲家長，可以一齊聚會。」問到小糯米媽咪楊冪可有來？他坦言有，隨即扯開話題話小糯米爹哋很緊張party：「佢嗰陣喺大陸拍緊戲，但都用電話遙控啲裝飾，有好多氣球，同埋有個獨角獸成幾呎高。」他笑言：「孫女好開心，唔捨得啲氣球到喊，其實之前佢生日都係簡單幾個人咁過，但5歲生日就搞大少少。」





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