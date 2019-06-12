落雨因為高海寧？楊明爆四字真言

藝人楊明和高海寧為新劇《網落騙案》參加開鏡拜神儀式，2人繼《婚姻合伙人》後再度合作，高Ling稱其實《婚》是2年前拍，因剛推出才令人感覺他們合作好緊密。講到近日雨下不停，可有影響拍攝進度？楊明笑言：「冇法啦，『乳』神同行，尋日好天都要拍濕身戲，全身濕晒，我幫佢擋雨。」高Ling謂：「係呀，你一個暖男，你睇我句句都讚你。」見兩人不時鬥嘴，高Ling說：「佢一日唔頂我一句，佢唔開心架。」楊明即笑言：「有記者喺到佢就靜啲，所以我仲唔有機會咩，哈哈。」



楊明唔知邊個未來岳父



至於快將父親節，高Ling稱會食飯慶祝，之前母親節就陪阿媽去了長洲，她竟將「飄色」說成「色飄」：「去睇彩色…色飄，唔係，係飄色巡遊，所以父親節，都會盡量滿足阿爸要求。」楊明笑她：「唔係因為同你合作咁耐，真係唔知你講乜。」而楊明稱都是一家人去食飯，亦會給小小心意給阿爸去買鍾意的東西。「心意」可預埋未來岳父？他竟謂：「未來岳父？係邊個？（你咁大膽咁講？）唔係唔係，咁Lisa（莊思明）嘅爸爸睇下食唔食到餐飯。（同Lisa求婚就係最好禮物？）嘩，咁咪冇驚喜囉，父親節係要祝賀啲父親嘅，我都未係父親。」