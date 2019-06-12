粉絲爭做姜丹尼爾下屬　事務所登招聘廣告

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾，3月初爆出與所屬的LM事務所發生合約糾紛，並向法院提出LM違反合約及要求終止合約效力，法院判姜丹尼爾勝訴，LM不可干涉姜丹尼爾的合約交涉及演藝活動。



而姜丹尼爾近日透過Instagram直播透露正着手準備個人專輯，他更在首爾江南開設個人事務所KONNECT，KONNECT今日公開公司標誌，並在各大求職網站刊登廣告，招聘歌手經理人、媒體宣傳、訊息流通、經營支援、節目製作、以及日本、英語區及中國區業務等11個部門的職位，現時該招聘廣告登上求職網站的熱門搜索榜第一位，已有數百人提交申請。而在招聘廣告上，KONNECT的代表名字為姜丹尼爾，他的粉絲都紛紛表示想成為公司職員。



另外，釜山出生的姜丹尼爾獲委任為釜山市的宣傳大使，委任傳式將於7月中舉行，姜丹尼爾指對成為釜山市的宣傳大使感到十分高興，覺得自己有責任為釜山市努力宣傳：「雖然現在也是很好的城市，但希望我能出一分力，亦釜山發展成更好的城市。」

