獲簽尊貴合約　譚炳文父女《愛．回家》圓夢

85歲的「配音王」譚炳文入行半世紀，聲色藝俱全，其「靈魂之聲」為無綫配音數十載，早至70年代的《無敵鐵探長》、90年代的《包青天》，到最近外購劇《倚天屠龍記》中的「張三豐」亦由他配音，聲演無數代表人物！惟去年因心臟衰竭做通波仔手術，需裝上心臟起搏器，去年底又因尾龍骨生骨刺，出入要用拐杖，惟他仍堅持工作，每月收入近七成花在交通費上，只為換來精神寄託。



其「敬業」精神打動了無綫兩位巨頭，包括行政總裁李寶安和副總經理杜之克，日前二人特別與譚炳文茶敍，李寶安有感他對業界貢獻良多，為珍惜人才，無條件提供交通津貼，合約方面更提供最大自由度，讓他可以隨時請假睇醫生！譚炳文欣然接受「尊貴合約」，當天陪着父親出入的女兒譚淑瑩，亦覺得這是一份最好的父親節禮物！成功為同事謀福利，譚炳文還向公司提議搞慶功宴賀《倚天》高收視，以答謝配音組的努力！



譚炳文演、唱俱皆，李寶安邀請他為《流行經典50年》演唱名曲《舊歡如夢》，其女兒譚淑瑩同是無綫特約演員，亦獲杜之克賞識，獲安排與客串演出《愛．回家之開心速遞》的老父同場，一圓心願！譚炳文受訪時說：「我只想續多一年約，出年唔做，真係退休喇！我依家一星期返三、四日工，見吓同事、老友，作為精神寄託，電視城又夠大，我可以迫自己行吓做運動，否則呆喺屋企悶死！」由於行動不便，他返工要來回打的，月花6,000多元：「份人工除咗搭的士，剩低咪當飲餐茶，過吓日辰囉！今次李生津貼交通費，真係好開心，我要請番佢飲茶！」他倆的交情源於90年代林百欣掌管亞視時期，他與李香琴常作客林家與林余寶珠唱大戲，因而與打理亞視業務的李寶安熟落，今次二人重聚，閒話當年相當開心。