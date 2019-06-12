為「囝囝」招親！劉小慧恨升呢做「奶奶」

「得閒修女」劉小慧和老公蘇志威愛心爆棚，除視愛駒「駿王」為「兒子」外，家中還養了兩隻貓及兩隻大型狗，日前她在網上做直播，偕老公拖另一「囝囝」Bear Bear到西貢散步，不過Bear Bear出現令焦點，皆因牠身形龐大又長毛十足「小熊」，站立時身高如成年男人，加上被指性格較猛兇，曾喻為比藏獒更有攻擊性，不過有不少途人都主動走近狗狗，只是為安全計，小慧提議街坊「勿亂摸」狗狗，而Bear Bear識聽小慧的sit及「畀手」指令外，還叼走女主人口中的零食，全程沒亂吠，只是見其他狗犬經過時才有點「八卦」蠢蠢欲動。



養狗防賊



她接受訪問時亦坦言：「我隻Bear Bear好特別，佢可以咬死，但知道幾時唔咬你，知幾時係friend，我都未見過有一種狗係咁樣，因為啲狗係唔識分幾時咬、幾時唔咬嘛。」更分享了一件「有驚無險」的狗事，指有兩位裝修工人開工，外傭見狗狗遇陌生人未有異樣就回廚房，但突聞裝修工人大叫「救命」，走出客廳一看：「Bear Bear用兩隻前腳踩住裝修工人嘅腳掌，仲發出『㗅㗅聲』，外傭叫隻狗返出去，Bear Bear好乖咁走咗。」小慧認為跟裝修工人拎起工具箱有關：「狗狗以為佢想偷走媽媽啲嘢，但佢好有靈性，唔會亂咬人。」解釋因所住之處常發生偷竊案，兩夫婦才養護主心強的狗狗防賊。



為愛犬「招親」



小慧為延續對Bear Bear的愛，欲為「囝囝」配種：「佢都成十歲啦，好想有好似Bear Bear嘅狗仔，所以我想同佢招親，對方只要係高加索犬，性格溫馴就得㗎啦。」又指愛犬被她寵壞，除只飲家中經過濾的純水外，拒飲未處理的水喉水外，怕熱又怕濕，如下雨天時，牠絕不會踏足濕滑的家中後花園：「佢好得意呀，地有小小濕，佢會踮住腳行，所以照顧佢都好忙。」