【閨蜜睡房】抑鬱暴肥　閻奕格爆喊想放棄

當年在台灣參加《超級星光大道》踢館賽技驚四座成名的閻奕格（Janice），更有「閻羅王」稱號。即將在港演出音樂劇《搭錯車》的她，最近應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持李文珊（Sherman）暢談心路歷程，並笑言：「我唔笑嘅時候，好多人覺得我個樣惡，阿媽生成我咁嘅樣，其實我唔係咁寸㗎！」



她曾因抑鬱症暴肥，重了30公斤，承認可能是大家給她所謂的「光環」所致，她說：「比賽時我變得好瘦，因為用咗唔健康嘅方式去減肥，之後去睇中醫調理，進補吓，我由40幾公斤去到75公斤。」



結果惹來網民攻擊， 她說：「話我咁肥唱咩歌，唔好再喺娛樂圈！嗰陣打擊好大，我覺得係咪要夠靚夠瘦先配上台唱歌呢？」她想過放棄，幸得香港讀書時一個朋友的鼓勵，令封閉的她終於肯踏出第一步，她說：「佢問我如果再冇機會唱歌OK 嗎？你呢一世都會有呢個遺憾。」當時她忍不住爆喊，因為太鍾意唱歌，自覺不能脆弱到一次就被打敗，決定走出死胡同，勇敢企番起身。Janice更會剖白她的愛情世界，想知道更多其少女心事，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！