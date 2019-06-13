雙喜臨門！陳嘉上娶年輕30年內地嫩妻

現年59歲的金像獎名導演陳嘉上，去年被揭與現年29歲的內地女星夏沫僑蜜運，女方來港陪他四出遊覽，感情相當穩定。雖然相差三十歲，但無礙二人感情發展。去年陳嘉上受訪已表示與夏沫僑拍拖一段時間，感恩現狀和非常珍惜。



一切從簡



事隔一年，感情再度昇華，日前二人在香港正式入紙排期註冊結婚，擬結婚通知書曝光，他們報稱居住九龍塘同一住址，相信已達同居的甜蜜階段。陳嘉上受訪時稱未婚妻夏沫僑原名張莉，談到入紙排期註冊，他開心地說：「其實同佢拍拖幾年時間，都應該係時候啦！」問到求婚過程？他笑言：「冇呀，你知啦，我太忙，依家都搞緊劇本籌備緊電影，乜都冇。（有冇鑽石戒指、自製戒指？）都冇。（香港擺婚宴？）唔會，一切從簡啦！」



至於為何在港註冊，陳嘉上說：「冇特別原因，始終我喺香港出世，所以想喺香港結婚。多謝大家祝福，雙方家人都知道婚訊。」他又大讚未婚妻善良：「佢真係了解我，我成日因為工作唔可以喺佢身邊陪佢，佢都好包容我、好了解我。」至於是否雙喜臨門？他未有否認，只開心表示：「哈哈，唔講住喇！」默認喜訊。



《畫壁》結良緣



夏沫僑於1990年在四川出生，畢業於河北傳媒大學。醉心演藝事業的她於2011年在機緣巧合下，成功獲取錄接拍由陳嘉上執導的電影《畫壁》、《四大名捕》系列而為人認識。她曾參演劇集包括《真愛謊言》、《我家有個趙大咪》、《大秦帝國》及香港導演馬偉豪作品《蝴蝶公墓》等，樣子清純的她憑鄰家女孩氣質受歡迎。



至於有過一段婚姻的陳嘉上於1990年執導電影《小男人週記II錯在新宿》時，結識有份參演的前港姐陳慧儀，隨之相戀並於1994年結婚，惟1997年離婚收場。



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