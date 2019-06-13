熱血形象受男粉受戴　U-Know望跳到51歲

韓國男團東方神起的33歲成員U-Know因對每件都很認真及充滿熱情，在韓國有「熱情曼蘇爾」之稱，而他昨日推出出道16年來第一張個人專輯《True Colors》，並於首爾廣津區舉行Showcase，U-Know現身後便像新人歌手一樣向在場記者90度鞠躬，並在現場大派金句：「不去想結果，不後悔地做是我的座右銘和信念！」、「初心是讓我可以前行的原動力！」相當熱血！



U-Know坦言因為自己的形象熱血又正氣，所以獲得不少男粉絲支持：「在街上有30多歲的上班族上前和我握手，他說『看U-Know的照片令我可以加油』，我也覺得非常感謝，覺得我更有責任要做得更好，我相信這種負擔感會將我變得更好。」



東方神起在2004年憑單曲《Hug》出道，他們可算是開拓海外市場的功臣之一，亦曾在日本舉行巨蛋演唱會，是擁有很高人氣的韓流明星，而U-Know就認同人氣就如泡沫一樣，不會永恒：「肯定有很多比我們做得更好的人。」問到U-Know希望跳舞跳到幾多歲？他就說：「我憧憬的偶像米高積遜（Michael Jackson）剛好是演出到50歲，雖然形式不一樣，但我希望可以表演到51歲。」