離婚9年！賈靜雯「一家三口」賀大女畢業

台灣女星賈靜雯有3個女兒，大女梧桐妹與前夫孫志浩所生，而咘咘同波妞就係同現任丈夫修杰楷所生。近年大女因為求學關係而到上海與生父同住，呢日梧桐妹畢業，家人全部到場支持，孫志浩、賈靜雯同梧桐妹「一家三口」更大方合照。



賈靜雯喺社交網留言表示：「今天對我來說真的很多情緒湧上心頭…14年前大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化…因為有了她，我才懂得甚麼叫做『無私的愛』一路走來我都用謙卑學習的心態來面對我人生的起伏！也用這樣的態度來教導我的孩子～今天是我大女兒Angel的畢業典禮！因為無私的愛把我們凝聚起來，很奇妙…」2005年賈靜雯同孫志浩結婚期間育有梧桐妹，婚姻維持5年告終，當時與前夫為爭撫養權曾鬧得很不愉快，今次為咗大女，佢哋再次聚頭，唔少網民都讚佢哋「不計前嫌」祝福女兒好大方，話呢個就係愛自己仔女嘅最好示範！



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