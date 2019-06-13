94歲《午夜牛郎》女星Sylvia Miles離世

早年曾與莊威（Jon Voight）於《午夜牛郎》（Midnight Cowboy）合作的老牌女星Sylvia Miles本月12日於紐約離世，享年94歲，有傳她於救護車送院途中逝世。據悉她近年健康情況轉差，有貧血症和呼吸道問題，入住養老院一段時間，最近才離開。



Sylvia早年入行，1969年出演《午夜牛郎》飾演妓女，邀請莊威到寓所發生關係一場戲令人印象深刻，僅約6分鐘的演出更為她帶來第一個奧斯卡最佳女配角提名。她後來於1975年的《神探馬如龍》（Farewell，My Lovely）中，同樣因為與Robert Mitchum幾分鐘的演出，再次獲提名奧斯卡最佳女配角，雖然兩次都未有獲獎，但亦成功上位。



她後來曾於《呷醋妙女郎》（She-Devil）與梅麗史翠普（Meryl Streep）合作，亦於《華爾街》出演房地產經紀，亦於2010年的《華爾街之金融大鱷》（Wall Street：Money Never Sleeps）重演角色。Sylvia多年來亦有不少電視作品及舞台劇工作，據《IMDb》電影資料庫資料顯示，她對上一部作品為2013年的短片《Old Monster》，而今年亦有接拍《Japanese Borscht》，未知是否已經完成拍攝工作。