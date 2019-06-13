當眾被鬧垃圾！楊明默默改過重新做人

尋晚播出最新一集《我這樣生活》，請來楊明做嘉賓，節目安排佢到台灣花蓮探訪一位曾犯下彌天大錯的鍾大哥，他曾參與殺人事件，但幸得家人不離不棄，改過自新貢獻社會，而楊明也曾因為年少輕狂，醉駕刑毀，他在節目中說：「每朝一起身都有差唔多100個 Miss call，全部都係班朋友叫我去玩。」最終楊明賠上事業，被無綫雪藏，只能做強姦犯、二世祖甚至死屍等冇對白的角色。楊明在節目中坦言曾被街坊鬧垃圾：「喺餐廳度食飯，有位女士想搵我影相，我已經諗住用微笑去迎接，點知佢旁邊男伴話『影咩！垃圾嚟』」楊明直言心靈上感到很受傷。



茄哩啡變男一



幸好最後楊明決定浪子回頭，積極樂觀咁生活，希望家人朋友公司接納番佢，默默經營6、7年，監製慢慢對佢改觀，最終佢等到可以有對白的角色。依家嘅楊明已經由茄哩啡變做男一，他直言想默默做番好自己，畀人見到一舊「垃圾」的改變。在剛播完的《婚姻合伙人》中，楊明的演技獲不少網民讚賞，而佢現在與女友莊思明感情穩定，可謂事業愛情兩得意！



節目後半部分，楊明去到花蓮消防局擔任一日消防員，他志願是成為消防員，但因為近視問題，而轉去考訓練班，今次他揹着20kg的裝備跑上8層樓，還要跑兩轉，終於一嘗做消防員的心願。



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