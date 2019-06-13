【娛場】小背心成就許靖韻：我好鍾意唱歌

近年，歌手許靖韻（Angela）轉戰內地參加歌唱比賽，當中包括《天籟之戰》、《創造101》以及《歌手2019》，因而闖出知名度。不過成名之前，縱使Angela不斷努力，卻曾經歷過出街無人識的歲月，令她想過要放棄做歌手。她接受《娛場》主持人李文珊訪問時，亦說出了過往所經歷的辛酸史。



2010年，17歲的Angela參加英皇新秀歌唱大賽得到亞軍，其後簽約成為歌手。不過看似星途燦爛的背後，原來Angela苦等3年才推出第一張專輯，而且在歌壇上並無突出表現，令她相當氣餒：「當時係比較迷惘，之後4年出咗3隻碟，都冇一首歌Hit，返學嘅時候啲同學唔知我有出過歌，出到街完全冇人識。」



為了讓大眾注意到她的歌聲，Angela把心一橫在Youtube開了一個「小背心」頻道，穿上小背心、不見樣的自彈自唱，結果神奇的事情就發生了！「小背心」的追蹤人數不消一個月，已經超越了「許靖韻」的頻道，後來更吸納了不少粉絲！2017年，Angela在音樂會中決定公開「小背心」身份，她說：「呢個意義係一個蒙面『小背心』嘅小總結，話畀大家聽無論我係許靖韻定『小背心』，我都係咁熱愛唱歌！」



其後，Angela愈戰愈勇，轉戰內地參加歌唱比賽！今年，更參加了內地知名歌唱節目《歌手2019》，並與青峰、楊坤同台比賽，事業可以說是大躍進。如果想知道更多關於Angela的心路歷程，那就一定要留意《娛場》！