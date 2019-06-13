《搖滾太空人》導演自爆曾安排兩大傳奇同場

有關英國搖滾天團Queen已故主音Freddie Mercury（Rami Malek飾演）嘅紀錄片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）去年叫好叫座，接手白賴仁辛格（Bryan Singer）執導《波》片嘅導演 Dexter Fletcher今年有關於「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）嘅紀錄片《搖滾太空人》（Rocketman）出爐，佢近日更自爆曾經度咗場戲，想安排兩大傳奇歌手同場！Dexter表示：「我曾經諗過，『艾頓莊』同媽媽去餐廳食飯，『John Reid』（Freddie經理人）同『Freddie』就可能於另一張枱，佢哋互相揮一揮手打招呼。不過呢個諗法好快就無左，畢竟我哋都唔係搞咩電影宇宙。」



雖然《搖滾太空人》見唔到兩大歌手同場，不過其實之前的《波》片都有閃現當時幾位巨星同框一幕，就係Freddie準備現身Live Aid舞台時，後台正正就有大衛寶兒（David Bowie）同埋艾頓莊嘅身影！



另一方面，多次捲入性醜聞嘅白賴仁近日被爆以15萬美元與控告他於遊艇強姦的男子和解，同時力稱自己無辜。