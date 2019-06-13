B.I@iKON涉毒　國權委接舉報：YG疑與警方勾結

韓國男團Big Bang的同門師弟iKON隊長B.I昨日因被爆涉毒而宣布離隊，他被指於2016年吸食大麻及迷幻藥LSD，當時警方即使掌握B.I購買及吸食毒品的證據，但卻因為提供毒品的A某在受查時改口稱沒有提供毒品而結束調查，沒有傳召B.I調查，因而令人懷疑警方疏忽及不實調查，韓國國民權益委員會收到懷疑警方與iKON所屬的YG事務所之間有勾結的舉報，委員如認為舉報有可信性，將會展開調查。



韓媒指於2016年8月因為涉嫌吸食毒品而接受警方調查的A某，於本月4日向國民權益委員會提交暱名舉報書，A某曾涉嫌向B.I提供毒品，而代A某呈交舉報書的是揭發Big Bang前成員勝利的夜店Burning Sun醜聞的律師方正賢，方正賢向委員會提交B.I吸毒、三年前A某接受警方調查時YG介入、警方與YG之間涉嫌勾結的證據，當中有不少是從未公開的證據資料，而方正賢的舉報對象包括B.I、YG職員及警察。



知情人士指：「A某眼見在Burning Sun調查中的警察勾結到現在還未解決，即使自己的人身安全可能受到威脅，仍堅持冒險舉報三年前不公正的事。」委員會將會透過特遣隊檢討舉報內容，如發現舉報有可信性，便會將案件轉交警方或檢方調查，而委員會亦有權要求保護舉報人的身份資料及人身安全。



另外，饒舌男歌手BewhY因為韓文名與B.I相似而登上熱搜，他昨晚在Instagram story寫道：「我是BewhY，我一生人都沒見過毒品。」